PEKiP online: Frühförderung fürs Kind per ZOOM

Elternschule Sonnenschein beschreitet neue Wege

Corona macht es notwendig: Um den Eltern die Teilnahme am nächsten PEKiP zu ermöglichen, gehen die Kursleiterin Simone Kopatz und die Verantwortlichen der Elternschule auch bei diesem Angebot neue Wege. Erstmals bieten sie diesen Kurs über das Video-Konferenzraumsystem ZOOM an. Er beginnt am Dienstag, 16. Februar 2021, 10 Uhr und beinhaltet acht Termine (bis zum 6. April), Dauer jeweils 45 Minuten. Die Gebühr beträgt 35,32 Euro, incl. 19 % MwSt. Benötigt werden ein Wasserball, eine weiche Babybürste und ein Greifring. Das Angebot richtet sich an Familien mit einem Baby im Alter zwischen ca. zehn Wochen und sechs Monaten.

Interessentinnen können unter der Rufnummer 0209 172-3564 mehr erfahren und sich auch gleich anmelden. Eine Anmeldung ist ebenso per E-Mail möglich sonnenschein@marienhospital.eu

Kursleitung und Elternschule sind gespannt, wie das Angebot bei den Eltern ankommt. Auch wenn der direkte Kontakt der Kinder zueinander und zu den anderen Teilnehmern nicht gegeben ist, ist es eine gute Möglichkeit, ihnen Spiel-, Bewegungs- und Sinnesanregungen, die auf den Entwicklungsstand des Kindes abgestimmt sind, nahe zu bringen. Das wirkt sich positiv auf die Beziehung zwischen Mutter und ihr Baby aus und fördert das Kind in seiner weiteren Entwicklung.