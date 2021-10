Polizei warnt vor perfiden Betrügern - Vorsicht: Falsche Polizisten

GE. Mit einer besonders perfiden Masche haben bislang unbekannte Betrüger in den letzten Tagen vermehrt versucht, Gelsenkirchener um ihren Schmuck und ihr Erspartes zu bringen. Dabei nutzen

die Unbekannten die Legende, dass eine weibliche Verwandte (Nichte, Enkelin oder Tochter) für einen schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfall verantwortlich sei.

Ein vermeintlicher Polizeibeamter verlangte dann eine Kaution, damit der nahestehenden Verwandten angeblich die Haft erspart bliebe. Glücklicherweise blieben die Betrüger in den letzten Tagen mit dieser Masche erfolglos.

Die Polizei will, dass das so bleibt und mahnen aus gegebenem Anlass erneut: "Die Polizei will Ihr Geld nicht und wird Sie niemals auffordern, Ihre Wertsachen an Polizisten oder andere Personen zu übergeben oder an irgendwelchen Orten zu hinterlegen! Seien Sie sich bewusst, dass die Betrüger absichtlich emotionalen Druck und immensen Stress aufbauen, um gewollt Ängste und Sorgen hervorzurufen - diese sind jedoch unbegründet. Lassen Sie sich keineswegs, egal zu welcher

Uhrzeit, unter Druck setzen."

Bei Bedenken sollte man Verwandte, Vertrauenspersonen oder die echte Polizei hinzu holen, hierfür den Telefonhörer nehmen und mit der 110 den Polizeinotruf wählen!