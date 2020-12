Gelsenkirchen. Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner gestrigen Sitzung mit großer Mehrheit eine Resolution verabschiedet, die an die Menschen in Gelsenkirchen appelliert, zum Jahreswechsel auf private Feuerwerke zu verzichten. Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie sollten Menschenansammlungen vermieden und alles getan werden, um die Einsatz- und Hilfskräfte sowie die Krankenhäuser zu entlasten. Erfahrungsgemäß kommt es in der Silvesternacht immer wieder zu Unfällen durch pyrotechnisches Material.



Auch vor dem Hintergrund der Menschen, die vor Krieg nach Gelsenkirchen geflüchtet sind, und die in der Folge unter Angststörungen leiden, ist der Verzicht auf Feuerwerk wichtig und zu begrüßen.

Die Belastung mit Luftschadstoffen durch Feuerwerke ist gerade in Ballungsräumen besonders hoch. Je nach Wetterlage ist daher die Feinstaubkonzentration nach dem jährlichen Silvesterfeuerwerk über viele Stunden hinweg so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht.

Darüber hinaus sorgen Feuerwerke für riesige Mengen Müll. Ältere Menschen und kleine Kinder haben oft Angst vor dem Lärm, der häufig auch viele Haus- und Wildtiere in Panik versetzt.

Aus diesem Grund ruft der Rat der Stadt dazu auf, an Silvester freiwillig auf private Feuerwerke zu verzichten.