Der Verdacht auf eine Fliegerbombe an der Lessing-Realschule/Funkenburg 17 in Gelsenkirchen-Schalke hat sich bestätigt. Die 5-Zentner-Bombe wird heute freigelegt und entschärft. Das Gebiet um den Fundort wird bis 13:30 Uhr weiträumig evakuiert. Die Entschärfung selbst ist für 15:00 Uhr vorgesehen.

Von der Evakuierung sind rund 1.500 Anwohnerinnen und Anwohner betroffen, darunter auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Senioren- und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt in der Grenzstraße 47/49. Alle Schulen und Kindertagesstätten im Bereich des Bombenfundes werden evakuiert und bleiben geschlossen. Von der Schule zurückkehrende Kinder dürfen den Evakuierungsbereich ebenfalls nicht betreten.

Während der Entschärfung werden die Overwegstraße sowie weitere Straßen und Zuwegungen gesperrt.

Eine Sammelstelle für evakuierte Anwohnerinnen und Anwohner ist im Sportzentrum Schürenkamp (Grenzstraße 1,45881 Gelsenkirchen) eingerichtet. In der Sammelstelle muss zum Schutz vor dem Corona-Virus eine FFP2-Maske getragen werden.

Wer körperlich stark eingeschränkt ist, kann auf Wunsch durch einen Hilfsdienst transportiert werden, der unter der Rufnummer: 0209 / 19 222 zu erreichen ist. Die Angabe, ob liegend oder sitzend transportiert werden muss, oder ob die Mobilität lediglich eingeschränkt ist, ist dabei wichtig.

Die Leitstelle des Ordnungsamtes (Tel.: 169-3000) steht für Fragen von Anwohnerinnen und Anwohnern zur Verfügung.

Die Stadt Gelsenkirchen informiert über die städtische Internetseite, Facebook und Twitter.