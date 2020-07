Die Initiative „Schalke blüht auf“ freut sich über die Aufstellung eines Hochbeetes als „bunte Landmarke“ auf dem Grilloplatz. Das gleichnamige Projekt hat zum Ziel, an mehreren Stellen im Stadtteil mit Hochbeeten einen Beitrag zur ökologischen Aufwertung zu leisten und den Passanten auch optisch eine Freude zu machen. Hier zeigt sich: Der Name ist Programm.



Die Initiative einiger Schalker Akteure spendet insgesamt drei Hochbeete, die im Stadtteil aufgestellt werden. Standort Nummer eins ist der Grilloplatz. „Ich habe immer wieder angeregt, dass wir hier in Schalke ein Hochbeet auf den Grilloplatz bekommen“, erklärt Manfred Stenzel, einer der Akteure der Händlergemeinschaft.

Die Befüllung und Bepflanzung kommt in diesem Fall von der Friedhofsgärtnerei Singer. Unterstützt wird die Aktion auch von der Werkstatt der Wohnstätten Busfortshof der Arbeiterwohlfahrt in Gladbeck.

Für den Erfolg des Projektes ist das Engagement von Paten wichtig. „Hochbeet Paten brauchen nicht unbedingt einen grünen Daumen“, betonen die Initiatoren des Projekts Marco Szymkowiak und Doris van Kemenade vom Stadtteilbüro Schalke. „Wichtig ist vor allem das regelmäßige Gießen, damit es den Pflanzen gut geht.“

Falls Bürgerinnen und Bürger in Schalke sich für diese Art der ökologischen und gestalterischen Aufwertung des Stadtteils interessieren, können sie sich gerne im Stadtteilbüro Schalke melden. Es gibt die Möglichkeit, die Anschaffungen über den Quartiersfonds fördern zu lassen.

Rückfragen bitte an das Stadtteilbüro Schalke per E-Mail unter stadtteilbuero.schalke@gelsenkirchen.de oder unter Telefon-Nr.: 0209/ 40 85 87 66.

Quelle: Stadt Gelsenkirchen