Seit Mitte März. 2020 war wegen der Corona-Pandemie das Vereinsmuseum in der VELTINS-Arena geschlossen und es konnten keine Arena-Touren durchgeführt werden. Mittlerweile ist es unter Einhaltung eines umfassenden Hygiene-Konzepts wieder möglich, sowohl im Museum als auch in der Arena auf Erkundungstour zu gehen.



Schalke Museum

Für den Museumsbesuch ist keine Reservierung oder Anmeldung erforderlich, an der Kasse werden allerdings – wie mittlerweile fast überall üblich – die Besucherdaten zwecks Nachverfolgung von Infektionsketten in Zusammenhang mit dem Coronavirus erfasst. Der Zugang zur Arena erfolgt über das Tor West1, der Weg hinter der Südkurve entlang zum Museumseingang am Treppenhaus TH12 ist ausgeschildert. Im Museum gilt eine Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene fünf Euro, für Jugendliche (6 bis 21 Jahre) drei Euro, für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei.

Arena-Touren

Die Führungen durchs königsblaue Wohnzimmer müssen vorab über store.schalke04.de gebucht werden, da die Plätze auf zehn Personen pro Termin begrenzt sind. Zunächst einmal werden täglich zwei Touren angeboten. Startpunkt ist das Schalke Museum (Wegbeschreibung siehe oben), die Tour dauert ca. 75 Minuten. Während der Führung gelten ebenfalls das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Die Tour kostet einschließlich des Museumsbesuchs für Erwachsene neun Euro, für Jugendliche (6 bis 21 Jahre) fünf Euro.

Das Museum ist täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Am Mittwoch, den 22. Juli 2020, ist das Museum wegen einer Veranstaltung geschlossen und es finden keine Touren statt. Das Gleiche gilt für den Zeitraum vom 01. bis 13. August, da ab Anfang August in der VELTINS-Arena Spiele des Finalturniers der Europa League ausgetragen werden.

Bei weiteren Fragen ist der S04-Kundenservice unter kundenservice@schalke04.de oder 01806 | 221904 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz; max. 0,60 €/Anruf aus dem Mobilfunknetz) gerne behilflich.

Quelle: FC Schalke. de