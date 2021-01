Wie die Horster Post auf ihre Facebook Ausgabe am Samstag. 02. Januar, 2021 Meldete, ist im Alter von 51 Jahren am Neujahrstag der Horster Schuhhändler Michael Düsing verstorben.



Wie es heißt, erlitt er bei einer seiner vielen Radfahrten einen Herzinfarkt an dessen Folgen er in einem Krankenhaus verstarb.

Michael Düsing war ein umgänglicher, netter und sehr engagierter Mitmensch. Die Begegnungen mit ihm haben Freude gemacht.

Bezirksbürgermeister Joachim Gill: „Der schockierende Tod von Michael Düsing hinterlässt Spuren in Horst. Er wird vielen Mitmenschen fehlen. Mein Mitgefühl gilt seiner Tochter, seiner Mutter, seiner ganzen Familie und seinen Freunden.“

Michael Düsing war nicht nur ein Horster Geschäftsmann. nein er war ein Freund, ein Mensch der uns allen nicht nur in Horst fehlen wird.

Auch mein Mitgefühl und der, der Horster Bürgerinnen und Bürger gilt seiner Mutter, seiner ganzen Familie und seinen Freunden.

Herr lass ihn Ruhen in Frieden.