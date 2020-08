Nach Wiederaufnahme des Schulbetriebes nach den Sommerferien tauchen erwartungsgemäß die nächsten Corona-Fälle in den Gelsenkirchener Bildungseinrichtungen auf. So ist in dieser Woche ein Schüler der siebten Jahrgangsstufe des Leibniz-Gymnasiums in Buer positiv auf Corona getestet worden. Der Schüler war nach den Ferien lediglich am ersten Schultag in der Schule und befindet sich seitdem in Quarantäne.



Als Kontaktpersonen ist die Klasse des betroffenen Schülers vom Gesundheitsamt der Stadt für 14 Tage unter Quarantäne gestellt worden. Darüber hinaus ist als weitere Vorsichtsmaßnahme bis zunächst Dienstag auch über den unmittelbaren Klassenverband hinaus die gesamte Jahrgangsstufe 7 des Leibniz-Gymnasiums unter Quarantäne gestellt. Diese Maßnahme soll dazu dienen zu Wochenbeginn im Gespräch mit den Kindern Art und Umfang der Kontakte der Schüler untereinander im Rahmen der Nachverfolgung aufzuklären. Die betroffenen Kinder sowie deren Eltern sind am Freitagnachmittag von der Schule über die eingeleiteten Maßnahmen informiert worden. Das Gesundheitsamt wird am Montag früh mit den betroffenen Familien Kontakt aufnehmen. Alle ermittelten Kontaktpersonen werden ebenfalls auf das Corona-Virus getestet. Der Schulbetrieb für alle anderen Schülerinnen und Schüler läuft in normalem Umfang weiter