Gelsenkirchen. Das Anmeldeverfahren von Kindern an weiterführenden allgemeinbildenden öffentlichen Schulen für die Aufnahme in Klasse 5 zum Schuljahr 2021/2022 ist jetzt zwischen den Schulen, der Schulaufsicht und dem Schulträger abgestimmt worden. Demnach sind Anmeldungen in den folgenden Zeiträumen möglich:

Die Anmeldung an den städtischen Gesamtschulen sowie an der Sekundarschule Hassel

sind vom 05. Februar 2021 bis zum einschließlich 11. Februar 2021 möglich.

Anmeldung an den städtischen Hauptschulen und Realschulen werden vom 19. Februar 2021 bis zum einschließlich 05. März 2021 angeboten.

Die städtischen Gymnasien öffnen die Anmeldung vom 22. Februar 2021 bis zum einschließlich 26. Februar 2021.

Weitere Informationen zum konkreten Anmeldeverfahren, zum Ablauf und zu mitzubringenden Unterlagen sind auf der Homepage der jeweiligen Schule veröffentlicht.

Sofern eine persönliche Anmeldung an oder in einer Schule vorgesehen ist, kann diese nur nach einer vorherigen individuellen Terminabsprache folgen.