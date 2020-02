In der Nacht von Sonntag auf Montag, 09./10. Februar 2020, ist nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen. Auch in Gelsenkirchen kann dann für viele Schülerinnen und Schüler der Schulweg schwierig und unsicher werden.

Die Stadt Gelsenkirchen hat als Schulträger daher entschieden, dass der Unterricht am Montag. 10. Februar. 2020 nicht stattfinden wird.

Die Stadt Gelsenkirchen hat die Schulleitungen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in den Schulen ein „Notdienst“ zur Betreuung der Schülerinnen und Schüler, die dennoch zur Schule kommen, gewährleistet sein muss.