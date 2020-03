Seniorenvertreterinnen/Nachbarschaftsstifter des Generationennetzes schalten in Zeiten des Kontaktverbotes Aktion „Senio(h)rentelefon – Wir leihen Ihnen unser Ohr“ und sind ab sofort täglich und direkt telefonisch erreichbar.

Eigentlich sind sie die bekannten Gesichter von nebenan. Als ältere Bürgerin, als älterer Bürger kann man sie mal eben ansprechen, auf der Straße, beim Bäcker oder zu ihren Sprechzeiten an Standorten über das ganze Stadtgebiet verteilten. Das ist ist derzeit nicht mehr möglich. Was aber bleibt ist der Kontakt per Telefon. Dies wird nun mit der Aktion „Senio(h)rentelefon – Wir leihen Ihnen unser Ohr“ verstärkt angeboten.

Eine ganze Reihe der Seniorenvertreterinne/Nachbarschaftsstifter sind ab sofort direkt und täglich telefonisch erreichbar. Zudem stehen über die Servicenummer 0209 169 6666 (Mo-Fr 10-16 Uhr) weiterhin hauptamtliche Mitarbeiterinnen für weiterreichende Anliegen, Fragen und Nöte älterer Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung und vermitteln auch weitere Telefon- oder Emailkontakte.

Wir möchten damit für diejenigen ein Angebot machen, die einfach mal Lust auf ein Gespräch haben, die mal mit einem Menschen reden möchten, die vielleicht eine einfache Frage haben und nun nicht wissen, wohin damit. Niemand sollte in diesen Tagen allein bleiben, auch wenn unsere Kontakte vielfach und aus gutem Grund auf Telefonieren und Schreiben reduziert sind.

Nur Mut, rufen Sie an. Noch eine kleine Bitte dazu, Seniorenvertreterin-nen/Nachbarschaftsstifter sind bürgerschaftlich Engagierte. Bitte versuchen Sie es ein zweites Mal, wenn sie mal nicht sogleich jemanden erreichen.

Weitere Informationen auch über www.generationennetz-ge.de