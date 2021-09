Gelsenkirchen/Horst. Das AWO-Seniorenzentrum in Gelsenkirchen-Horst kombiniert seit neuestem entspannte Herbstspaziergänge mit abenteuerlichem Fahrspaß. Die Seniorinnen und Senioren dort sind ab sofort eingeladen, sich in einer Rikscha sitzend durch Horst und nähere Umgebung fahren zu lassen. Das Gerät besteht aus einem modernen E-Bike, versehen mit einer geräumigen und windfesten Sitzgelegenheit, die vorne an das Fahrrad montiert ist. Eine Kombination von agiler Mobilität und dem Komfort eines Strandkorbes. Dank des Generationen-Netzwerks haben die hiesigen Seniorenzentren der AWO die Möglichkeit, das Gerät für ihre Bewohner zu nutzen.

Für lange Zeit befand sich die Rikscha im Seniorenzentrum in Gelsenkirchen-Hassel, nun ist sie an die Einrichtung in Gelsenkirchen-Horst weitergegeben worden, wo sie von Herrn Kubitza, einem ehrenamtlichen Mitarbeiter, bedient wird. Die Seniorinnen und Senioren lieben es ohnehin, sich an der frischen Luft aufzuhalten, und durch den Einsatz von Herrn Kubitza werden aus monotonen Spaziergängen aufregende Fahrten. Jetzt können die Bewohner den farbenfrohen Herbst vollkommen entspannt aus erster Reihe erleben. Hervorgehoben werden müssen an dieser Stelle die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Bereicherung, die sie für die Senioren und ihre Einrichtungen bringen. Wer sich ehrenamtlich um hilfsbedürftige Menschen kümmert, hat größte Anerkennung von der Gesellschaft verdient.

Seniorenzentrum bietet Bewohnern Rundfahrten in der Rikscha an

Foto: Sabine Schwarzer

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Haben Sie auch Interesse daran, hilfsbedürftigen Menschen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, und Ihre Hobbies und Fähigkeiten sinnvoll und gemeinschaftlich einzusetzen? Dann melden Sie sich beim Sozialen Dienst des AWO Seniorenzentrums Gelsenkirchen-Horst. Dort erfahren Sie alles, was Sie über die Ausübung eines Ehrenamtes wissen müssen.

Ihre Ansprechpartnerin:

Sabine Schwarzer

Tel.: 0209-95193-26

Email: soz-ge-horst@awo-ww.de