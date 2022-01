GE. Klimafreundliche Mobilität geht alle an und ist heute eine der drängendsten Fragestellungen, ein generationsübergreifendes Thema, um die Zukunft aller zu gewährleisten. Klimaneutralität ist auch das Thema der Soroptimistinnen Gelsenkirchen / Ruhrgebiet. Kann man Klimaneutralität durch eigenes Verhalten erreichen?

Fahrgemeinschaften, Bus- und Bahntickets, Wege zu Fuß, mit dem Roller: all dies sind Möglichkeiten, die eigene Mobilität zu verändern. Das Fahrrad in der heutigen Zeit hat durch Corona einen Aufschwung erfahren, bietet Fitness und Unterstützung der Lebensqualität.

Zu dem Projekt „Radeln gegen CO2 – Bike-Challenge 2022“ vom 1. Februar bis zum 27. November 2022 sind alle Radelbegeisterten herzlich eingeladen.

Ziel des Clubs ist es, in 300 Tagen durch Radfahren mindestens 5 Tonnen CO2 durch 30.000 gefahrene Kilometer einzusparen. Man leistet damit einen Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität. Anmeldungen unter radeln-si-gelsenkirchen-ruhrgebiet@freenet.de.

Die Soroptimistinnen des Clubs Gelsenkirchen / Ruhrgebiet rufen in diesem Jahr dazu auf, die Mobilität von Frauen in Altersarmut zu unterstützen. Gefördert werden mit dieser Aktion kostenfreie Bus- und Bahntickets innerhalb des sozialen Projektes „Klimafreundliche Mobilitätsunterstützung für Frauen in Altersarmut“ aus Gelsenkirchen, Gladbeck und Herten.

Ziel ist es, mindestens 3.000 Frauen in ihrer Mobilität zu unterstützen und ein Jahr lang für jede Frau 2 Fahrten pro Monat mit dem ÖPNV zu gewährleisten

Weitere Informationen zu den Projekten sind auf der Website des Clubs unter www.si-gelsenkirchen-ruhrgebiet.de zu finden.