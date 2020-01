Die Polizeibeamten der Verkehrspuppenbühne gehen mit einem neuen Stück und einer komplett neuen Bühne an den Start ins neue Jahr. Polizeihauptkommissarin Katja Flanz, Polizeioberkommissarin Christina Kleine und Polizeihauptkommissar Carsten Jahns, allesamt Verkehrssicherheitsberater bei der Polizei Gelsenkirchen, haben in den letzten drei Monaten gesägt, geschraubt, gemalt und geübt.

Dabei herausgekommen ist eine komplett neue Bühne, die mit 5,20 Metern nun fast doppelt so groß ist wie die alte. Weiterhin erneuert wurden Licht- und Tontechnik sowie die gesamte Raumdekoration. Am kommenden Montag, 13. Januar 2020, geht es los und die drei bringen zum ersten Mal ihr neues Stück "Tim & Lisa gehen zur Schule" auf die frischen Bühnenbretter. Insgesamt sind in den nächsten drei Monaten 38 Aufführungen geplant. Eingeladen sind alle Vorschulkinder der Stadt - insgesamt gut 2600 Mädchen und Jungen.

Inhaltlich orientiert sich das neue, gut 45 Minuten lange Bühnenstück an den tatsächlichen Gefahrensituationen und Unfallursachen in Gelsenkirchen. So müssen Tim & Lisa auf dem Weg zur Schule zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn treten, um sie zu überqueren oder einen Zebrastreifen nutzen, klassische Gefahrensituationen, mit denen Kinder immer wieder konfrontiert sind. Gemeinsam mit dem Puppen-Polizisten und im Dialog mit den Beamten selbst werden die zukünftigen Schulkinder auf den sicheren Weg zur Schule vorbereitet, spielerisch, mit einer Portion Witz, aber immer verknüpft mit wichtigen und einprägsamen Botschaften wie "Am Stoppstein halt, damit es nicht knallt!"

Unterstützt werden die Verkehrssicherheitsberater durch die Ordnungspartner der Stadt, die gemeinsam dafür Sorge tragen, auch die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern.