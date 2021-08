Einladung zum „Singen zur Nacht“ am Freitag, d 03.September.2021 um 19:00 Uhr in die Liebfrauen-Kirche in Gelsenkirchen-Beckhausen, Horster Straße.

Umrahmt von Texten zum Motto „Brücken bauen“ möchten wir mit Ihnen Lieder aus dem „Halleluja-Buch“ singen. Wer nicht singen möchte kann sich natürlich auch am Gesang der anderen erfreuen, der Musik oder einfach nur den Texten zuhören.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bringen Sie bitte Ihre Mund- und Nasebedeckung mit sowie Zeit, um sich einzutragen.

Wer abgeholt und / oder nach Hause gebracht werden möchte, melde sich bitte

bei Evelyn Kajan, Tel. 0209 585809 oder Melanie Kress, Tel. 015756622021.

Wir freuen uns schon auf Sie.