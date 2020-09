Am Samstag. 12. September. 2020 findet im Rahmen einer Gartendisco ein Bewerberevent in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr in der Seniorenresidenz Belia in Horst, An der Rennbahn 15 in Gelsenkirchen statt.



Foto: Belia Seniorenresidenzen

Lernen sie mit einem kühlen Getränk in der Hand die Seniorenresidenz kennen: Einrichtungsleiterin Susanne Thomanek lädt zu sich in die Belia Seniorenresidenz Horst ein und bekommt Unterstützung von ihrer Kollegin Janine Rasmus, sie ist Einrichtungsleiterin der Belia Seniorenresidenz in Buer. Erfreue sie sich an den modernen Häusern und bekomme sie ein Gefühl für das, was Belia ausmacht. Komm zu unserem Bewerberevent wir freuen uns auf ihren Besuch.