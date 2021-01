Im Zuge des Lockdowns hatte die Sparkasse Gelsenkirchen ihren Geschäftsbetrieb vorübergehend auf elf Geschäftsstellen konzentriert. Ab Montag, 25.01.2021 sind wieder alle Filialen für den alltäglichen Service geöffnet, allerdings einheitlich nur an den Vormittagen. Dieses gilt auch für die Hauptstelle und die Filiale Buer. Beratungstermine sind weiterhin überall ganztägig nach Terminvereinbarung möglich.

Aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen ist der bundesweite Lockdown noch einmal verschärft worden. Auch die Banken und Sparkassen sind aufgefordert, ihren Beitrag zur Einhaltung von Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen zu leisten. „Im Vordergrund steht für uns, die Gelsenkirchener unter den derzeit erschwerten Bedingungen mit allen Finanzdienstleistungen zu versorgen und gleichzeitig den Gesundheitsschutz von Kunden und Mitarbeitern zu gewährleisten“, so Bereichsleiter Frank Krallmann von der Sparkasse Gelsenkirchen. Um diese beiden Aspekte in Einklang zu bringen, setzt die Sparkasse jetzt auf eine einheitliche Öffnung der Filialen an allen Wochentagen von 08:45 bis 13:00 Uhr. Zusätzlich sind alle Geschäftsstellen sowie die Hauptste:00 – 16:00 Uhr geöffnet, um den höheren Kundenandrang zu Ultimo zu entzerren.

„Wer eine Beratung wünscht, kann selbstverständlich auch einen Nachmittagstermin in der Geschäftsstelle vereinbaren. Darüber hinaus sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganztägig telefonisch erreichbar“, ergänzt Frank Krallmann. Der Zugang zu einem Schrankfach ist nach telefonischer Vereinbarung jederzeit möglich. Und natürlich steht der SB-Service wie gewohnt zur Verfügung.

Zur Entzerrung und Vermeidung von Schlangen vor den Geschäftsstellen können aber auch die Kundinnen und Kunden beitragen: „Bitte suchen Sie die Filialen nur für dringende Services auf. Viele Angelegenheiten können auch telefonisch oder online erledigt werden“, so sein Appell.

Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat die Sparkasse zu diesem Zweck den Online-Service und die telefonische Beratung stark ausgebaut. Unter der zentralen Telefonnummer 161-2060 können sich Kunden auch abends bis 19 :00 Uhr und samstags von 09:00 bis 13:00 Uhr mit ihren Fragen und Aufträgen an die Sparkasse wenden.

Schneller und genauso einfach ist die Nutzung des Online-Angebotes im Internet oder über die Sparkassen-App, insbesondere für die Überweisung von Geldbeträgen, das Ändern von Daueraufträgen oder die Abfrage des Kontostandes. „Dieses Angebot wird bereits sehr stark genutzt“, betont Krallmann.