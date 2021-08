Auch in diesem Jahr stiftet die Sparkasse Gelsenkirchen wieder den „Gelsenkirchener Ehrenamtspreis“ – diesmal unter der Überschrift „Zusammenhalt trotz(t) Abstand – kreatives Engagement in der Corona-Krise.“

Die Pandemie brachte viele neue Herausforderungen, Sorgen und Einschränkungen mit sich, aber gleichzeitig zeigt sie: Wenn es darauf ankommt, halten die Menschen in Gelsenkirchen zusammen.

Ganz selbstverständlich engagierten sie sich zum Beispiel in der Nachbarschaft oder Gruppen und Vereinen: Egal ob Einkäufe für Senioren, das Gassi gehen mit dem Hund der Nachbarn oder die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in schwierigen Homeschooling-Zeiten.

„Die Heldinnen und Helden der Pandemie haben ein Dankeschön verdient“, darin sind sich die Ausrichter des diesjährigen Gelsenkirchener Ehrenamtspreises einig: die Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen, die Stadt Gelsenkirchen und die Sparkasse Gelsenkirchen. Im Dezember werden die Preisträger bekanntgegeben und die Preisgelder in Höhe von insgesamt 6.000 Euro überreicht.

Bewerbungen:

Gelsenkirchener*innen, die sich in der Corona-Krise für andere engagiert haben, können sich bis zum 10.Oktober.2021 für den Preis bewerben. Auch Vorschläge Dritter sind möglich. Bewerbungen sind über die Homepage der Sparkasse Gelsenkirchen möglich (www.sparkasse-gelsenkirchen.de/ehrenamtspreis) oder können bei der Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e. V. (Ahstraße 9, 45879 Gelsenkirchen) eingereicht werden.

Foto: Sparkasse Gelsenkirchen

Mitmachen lohnt sich:

Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadt, der Sparkasse und der Ehrenamtsagentur wählt die Preisträger*innen aus. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 6.000 Euro wird auf sie aufgeteilt.