Gelsenkirchen, Nach dem Erfolg der Intensivkurse in den Sommerferien bietet das SPORT-PARADIES auch in den Herbstferien vom 11. bis 22. Oktober wieder drei Kurse an, in denen Kinder ab 5 Jahren innerhalb von zwei Wochen die Grundlagen des Schwimmens lernen können.

Das Angebot für kleine Nichtschwimmer wurde bereits in den Sommerferien ins Leben gerufen, da sich durch die kurzfristige Schließung des Zentralbads auch Veränderungen im Schwimmbetrieb des SPORT-PARADIES ergeben haben, so dass die regulären Schwimmkurse bisher nicht fortgeführt werden konnten. Um so viele Kinder wie möglich zu sicheren Schwimmer*innen auszubilden, werden nun wieder die Ferien bestmöglich für drei Schwimmkurse mit je 10 Kurseinheiten genutzt. Sie finden jeweils täglich montags bis freitags über den Zeitraum von zwei Wochen statt und kosten 85 Euro.

Die Intensivkurse sind ein Teil der Kampagne „Sicher Schwimmen“, die die Stadtwerke Gelsenkirchen und das SPORT-PARADIES 2019 ins Leben gerufen haben. Sie sollen einen Beitrag zum Erlernen der Schwimmfähigkeit von Kindern in Gelsenkirchen leisten und für mehr Sicherheit im und am Wasser sorgen.

Anmeldungen für die Intensivkurse werden ab dem 27. September per Mail an sp-buchung@sport-paradies.de entgegengenommen.