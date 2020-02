Aufgrund des bevorstehenden Sturmtiefs „Sabine“ in der Nacht von Sonntag 09 ,auf Montag, 10. Februar. 2020 welcher am Montag noch anhalten soll, bleiben alle kommunalen Außensportanlagen der Stadt Gelsenkirchen (Gelsenkirchen.de), die in der Verwaltung von Gelsensport e.V. stehen, am Montag ganztägig geschlossen.

Das Betreten der Anlagen ist am 10. Februar 2020 nicht erlaubt.

Wir sind bereits dabei, alle schlüsselverantwortlichen Sportvereine sowie die jeweiligen Platzwarte darüber zu informieren.

Bitte verlasst die Sportanlagen bereits am Sonntag rechtzeitig und passt auf euch auf!