Der Blasius Segen wird an folgenden Tagen in der Pfarrei St. Hippolytus gespendet. In Zeiten von Corona bekommen die Menschen, die diesen Zuspruch wünschen, eine Karte mit dem Segensgebet, eine darauf befestigte Kerze und Streichölzer mit nach Hause. Wer es wünscht, dem wird schweigend durch einen pastolaren Mitarbeiter/in der Segen gespendet.

Mittwoch, 03. Februar.21 von 10:00 – 12:00 Uhr

Samstag, 06. Februar.21 von 16:00 – 18:00 Uhr

Sonntag, 07.Februar 21 von 10 :00– 12:00 Uhr

Liebfrauen, Gelsenkirchen-Beckhausen

Sonntag, 07.Februar.21 von 10:00 – 12:00 Uhr

Segensgebete zum Blasius-Segen:

Der allmächtige Gott schenke dir Gesundheit und Heil. Er segne dich auf die Fürsprache des Heiligen Blasius.

Einen besonderen Segen, der mit gekreuzten Kerzen gespendet wird gibt es alljährlich Anfang Februar: den Blasius-Segen. Er geht zurück auf ein Wunder des Bischofs Blasius, der durch Gebet einen Jungen vor dem Ersticken bewahrt haben soll. Der Segen soll vor „Halskrankheit und allem Bösen“ bewahren und „Gesundheit und Heil“ schenken, wie es in den Gebeten heißt.

Blasius von Sebaste, dessen Fest die Kirche am 3. Februar feiert, ist einer der meistverehrten Heiligen. Er war Bischof in der armenischen Stadt Sebaste und starb um das Jahr 316 unter dem römischen Kaiser Licinius. Darüber hinaus bestehen keine gesicherten Erkenntnisse, aber es gibt eine Reihe von Legenden.

So soll Blasius durch sein Gebet einen Jungen gerettet haben, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte. Auf diese Erzählung geht seine Verehrung als Schutzheiliger bei Halskrankheiten zurück; die ist für den Orient schon seit dem sechsten Jahrhundert belegt, für das Abendland vom neunten Jahrhundert an. Etwa seit dem 16. Jahrhundert gibt es den Blasiussegen, der vor Beschwerden bewahren soll. Blasius wird auch zum Schutz gegen Zahnschmerzen angerufen. Außerdem dem gilt er als Patron der Ärzte, Bäcker, Hutmacher, Weber und Musikanten.

Blasius-Segen – Was hat es damit eigentlich auf sich?

https://youtu.be/8nkMnh17jsM