Gelsenkirchen. In den vergangenen Jahren hat sich die Kindertagespflege in Gelsenkirchen zu einem verlässlichen Angebot für Kinder unter drei Jahren entwickelt. Um den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, ist es notwendig, die Kindertagespflege weiter auszubauen. Deshalb werden jetzt in Gelsenkirchen neue Tagesmütter und Tagesväter gesucht. Mit einem auffällig beklebten Bus und City-Light-Plakaten wirbt die Stadt aktuell für diese Aufgabe.



„Wir suchen Menschen, die Freude im Umgang mit Kindern haben, eine geeignete familiäre Umgebung anbieten können und flexibel, zuverlässig und kooperativ sind“, erklärt Nicole Schmidt, die bei der Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung (GeKita) für die Betreuung und Qualifizierung der Tagesmütter und -väter zuständig ist.

"Natürlich werden die Interessierten auch entsprechend auf ihre Aufgaben vorbereitet“, ergänzt GeKita-Leiterin Holle Weiß. „Sie durchlaufen einen Qualifizierungskurs nach einem eigens entwickelten Qualitätshandbuch, das sich orientiert an den Vorgaben des Bundesprogrammes ProKindertagespflege“, so Weiß weiter. Zudem erfolgt eine Eignungsprüfung durch GeKita. Nach einem positiven Abschluss der Grundqualifizierung sowie der Eignungsprüfung erteilt GeKita die Pflegeerlaubnis. Während ihrer Berufstätigkeit werden die Tagespflegepersonen durch die Fachberatungen begleitet und fortlaufend qualifiziert.

Interessierte für die Qualifikation als Tagespflegeperson wenden sich bitte direkt an die Koordinierungsstelle ProKindertagespflege, Nicole Schmidt Tel. 0209 169-9840 oder nicole.schmidt@gekita.de.

Kindertagespflege in Gelsenkirchen

Mit ihrem flexiblen Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren ist die Kindertagespflege für die Stadt Gelsenkirchen ein wichtiger Baustein in der Kindertagesbetreuung. In der Kindertagespflege werden Kinder durch qualifizierte Tagespflegepersonen im eigenen Haushalt oder in speziell angemieteten Räumen durch „Mini-Kitas“ in Kleingruppen betreut.

Die Kindertagespflege ist ein familiennahes und flexibles Betreuungsangebot. Charakteristisch ist die enge persönliche Bindung jedes Kindes an die Tagespflegeperson. Sie ist hinsichtlich der qualitativen Voraussetzungen und Maßstäbe gleichrangig mit der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung zu sehen.

Derzeit stehen in der Kindertagespflege knapp 400 Betreuungsplätze zur Verfügung. Aktuell sind 95 Tagesmütter und Tagesväter für GeKita aktiv.

Die Aufgabe als Tagespflegeperson kann sowohl im eigenen Haushalt als auch in von GeKita angemieteten Ladenlokalen und Wohnungen (Mini-Kitas) stattfinden.

Zudem arbeitet GeKita schon seit dem vergangenen Jahr verstärkt an der Digitalisierung der Kindertagespflege. Ende 2020 wurden alle Mini-Kitas mit IPads ausgestattet, die vollständig vom Bundesprogramm ProKindertagespflege finanziert wurden. Das fachgerechte Heranführen der Kinder an den Umgang mit neuen Techniken ist eine Aufgabe, die die Tagespflegepersonen in den Mini-Kitas pädagogisch wertvoll umsetzen können. „Medieneinsatz bedeutet nicht, Medien passiv zu konsumieren, sondern sie kreativ und nach Interessen und Bedürfnissen einzusetzen. So lernen Kinder, wie sie durch Informationen ihren Wissenshorizont erweitern können. Dies ist gerade in den jetzigen Corona-Zeiten wichtig“, so Holle Weiß. „Ich sehe es als eine Aufgabe der Tagespflegepersonen, dies zu vermitteln.“ Tagespflegepersonen müssen die erforderlichen Kompetenzen erwerben – auch um technikkritische oder besorgte Eltern überzeugen und beruhigen zu können.

Das Bundesprogramm ProKindertagespflege

Mit dem Bundesprogramm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ stärkt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gezielt die Weiterentwicklung der Kindertagespflege. Von Januar 2019 bis Dezember 2021 werden rund 42 Modellstandorte gefördert. Nach dem Motto „Qualifiziert, Handeln und Betreuen“ setzt das Bundesprogramm auf Qualifizierung der Tagesmütter und -väter, Verbesserung der Rahmenbedingungen und Stärkung der Zusammenarbeit mit den Kommunen.