Gelsenkirchen. Im Rahmen der Programmplanung Radverkehr geht es nicht nur um Radwege, auch das Parken von Rädern ist ein wichtiger Baustein.

Um Radlerinnen und Radlern mehr und bessere Möglichkeiten zu geben, ihre Räder abzustellen, hat die Stadt nun damit begonnen, neun so genannte „BikePorts“ aufzustellen. Das sind auffällige Stahlbügel in Form eines großen blauen Fahrrades, an die mehrere Räder angeschlossen werden können. Die ersten beiden BikesPorts sind bereits am Fersenbruch/Grimmstraße in Heßler und in der Sparkassenstraße in der Gelsenkirchener City aufgestellt.

In den kommenden Wochen werden weitere Standorte in Horst und Erle folgen. Radabstellanlage in Gelsenkirchen.

Foto: _Stadt Gelsenkirchen

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Gleichzeitig wird die Stadt auch die Anzahl an „einfachen“ Fahrradbügeln im Stadtgebiet weiter erhöhen. Nach einer umfangreichen Bestandsaufnahme im Frühjahr wurden bereits 110 neue Fahrradbügel aufgestellt, unter anderem entlang der Horster Straße an allen Haltstellen der Linie 301. Im Fokus war vor allem die Ergänzung von Bügeln rund um öffentliche und städtische Einrichtungen. Sukzessive werden nun, wo es sinnvoll und möglich ist, weitere Fahrradbügel ergänzt. Gerne nimmt die Stadt dazu auch Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern auf.

Wer eine Idee für einen weiteren Fahrradbügel-Standort hat, kann diese über die GEmeldet-App oder per E-Mail an referat.verkehr@gelsenkirchen.de weitergeben.