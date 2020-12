Die Stadtverwaltung macht Betriebsferien und bleibt in der Zeit von Donnerstag, 24. Dezember, bis einschließlich Donnerstag, 31. Dezember 2020 geschlossen. Ab Montag, 04. Januar 2021, stehen alle städtischen Dienststellen wieder zur Verfügung.

Die Stadtteilbüros Hassel.Westerholt.Bertlich und Schalke bleiben ab Montag, 21. Dezember, geschlossen und öffnen wieder am Montag, 04. Januar. Das Stadtteilbüro Rotthausen schließt ebenfalls am 21. Dezember ist aber erst ab Dienstag,05. Januar, wieder erreichbar. Ab Mittwoch, 23. Dezember, ist das Stadtteilbüro Bochumer Straße geschlossen und öffnet wieder ab Montag, 04. Januar.

Die Corona-Hotline 169-5000 ist am Donnerstag, 24. Dezember sowie am Donnerstag 31. Dezember von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr erreichbar.

Am Sonntag, 27. Dezember, ist die Corona-Hotline von 10:00 bis 16:00 Uhr besetzt und von Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr.

Am Freitag, 01. Januar 2021, ist die Hotline nicht besetzt. Am ersten Wochenende des neuen Jahres ist die Hotline am Samstag, 02. Januar, in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, 03. Januar, von 10:00 bis 16:00 Uhr erreichbar.

An die Leitstelle für Sicherheit und Ordnung mit der Rufnummer 169-3000 können sich die Bürgerinnen und Bürger bis einschließlich Mittwoch, 23. Dezember, wochentags von 8:00 bis 20:00 Uhr wenden. Nicht erreichbar ist die Leitstelle von Donnerstag, 24. Dezember, bis Sonntag, 27. Dezember.

Von Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, ist die Leitstelle in der Zeit von 08:30 bis 15:30 erreichbar. Ab Montag, 4. Januar, ist die Leitstelle wieder von Montag bis Freitag ab 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu erreichen.

Das Jobcenter des Integrationscenters für Arbeit Gelsenkirchen (IAG) hat unter der Telefonnummer 60 50 90 einen Notdienst eingerichtet, so dass dringende Anliegen auch zwischen Weihnachten und Neujahr bearbeitet werden können.

Vom 28.12.2020 bis 31.12.2020 bleibt der Jobcenter mit allen Außenstellen geschlossen und ist auch telefonisch nicht erreichbar.

Für sehr dringende Anliegen wird im Standort Ahstraße 22 in der Zeit von 08:00 – 13:00 Uhr ein Notdienst eingerichtet.

Ab Montag, 04.01.2021 steht Ihnen unser Serviceangebot im Rahmen der aktuell gültigen Corona - Schutzmaßnahmen wieder zur Verfügung.

Ihr Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen