Wie derzeit an vielen Orten in Deutschland kommt es auch in Gelsenkirchen zu einem Anstieg an Coronainfektionen in Seniorenhäusern. Der Anstieg zeigt sich in vielen Senioreneinrichtungen. Neben den regelmäßigen Testungen in den Häusern hat das Gesundheitsamt weitere Tests veranlasst.

Besonders betroffen sind aktuell drei Seniorenzentren der AWO in den Stadtteilen Schalke, Horst und Buer. In einer der Einrichtungen sind aktuell 33 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid 19 getestet. Von den Pflegekräften sind 33 Personen infiziert.

Auch hier werden weitere Test derzeit noch ausgewertet.

Das Heim verfügt über insgesamt 139 Pflegeplätze.

Die Anzahl der Infektionen in der Einrichtung ist seit Anfang Dezember kontinuierlich gestiegen.

Aufgrund der aktuellen Situation hat das Gesundheitsamt den Zugang zu Teilen der Einrichtungen für Besucher untersagt. Positiv getestete Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne und dürfen nicht zur Arbeit kommen. Die Angehörigen der positiv getesteten Bewohner sind laut Betreiber informiert worden. Die betroffenen Bewohner sind im Haus räumlich von den anderen isoliert.

Wie das Virus in die Einrichtung gelangte und sich dort so stark verbreiten konnte, ist aktuell nicht nachvollziehbar. Die Nachverfolgung des Gesundheitsamtes läuft auf Hochtouren, auch um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Außerdem versuchen der Betreiber und das Gesundheitsamt zusätzliches Personal zu gewinnen, um die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner weiter gut aufrechtzuerhalten.

Gesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff: „Wir befinden uns in enger Abstimmung mit der AWO. Es wird alles getan, um die Situation schnellstmöglich zu verbessern.“ Besuche waren seit dem 16. Dezember nur noch mit einer FFP2-Maske möglich.

„Wir werden uns die Situation in den Einrichtungen ganz genau anschauen“, so Emilia Liebers, stellvertretende Leiterin des Gelsenkirchener Gesundheitsamtes und Gabriele Borchmann, Regionalleiterin der AWO gemeinsam. „Das wichtigste Ziel ist es jetzt, die weitere Ausbreitung so schnell wie möglich zu unterbinden.“