Die Stölting Group zieht mit ihrem Unternehmenssitz komplett in das Stadtquartier Graf Bismarck und investiert dort in ein Neubauprojekt. Ihre Gewerbeobjekte an der Willy-Brandt-Allee hat Stölting an die Holding der Fischbach-Gruppe verkauft. Die Fischbach-Holding GmbH sowie alle elf Einzelunternehmen der Holding werden im Gewerbegebiet an der Willy-Brandt-Allee unter dem Dach einer neuen Firmenzentrale zusammengezogen. Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dort ihren Arbeitsplatz haben, außerdem werden 30 bis 50 weitere Arbeitsplätze geschaffen. Mit einer Betriebsstätte an der Magdeburger Straße ist das auf den innovativen Bestandsbau spezialisierte Unternehmen bereits in Gelsenkirchen ansässig.

Für Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski ist es gleich ein doppelter Anlass zur Freude: „Zum einen ist die Konzentration der Stölting Group auf das Stadtquartier Graf Bismarck ein weiterer Schub für die positive Entwicklung des Quartiers und eine gute Nachricht für die gesamte Stadt. Zum anderen ist die Ansiedlung der Fischbach-Gruppe als einer der Marktführer in ihrem Segment ein weiterer Gewinn für den Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen. Über einen solchen Erfolg kann man sich als Oberbürgermeister natürlich nur freuen.“

Freude herrscht auch bei der Fischbach Holding GmbH und deren Geschäftsführer Lukas Heise: „Die Fischbach Gruppe freut sich auf Ihren neuen und alten Standort Gelsenkirchen. Die Bündelung der Unternehmen der Fischbach Gruppe soll einen Beitrag zur Standortentwicklung beitragen. Durch die Nähe der Unternehmen Stölting und Fischbach werden Synergien möglich, die beiden Unternehmen in Ihrer Entwicklung helfen und einen wesentlichen Beitrag leisten um den wichtigen Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen zu stärken.“

Die Fischbach Gruppe ist mit über 100 Jahren Firmengeschichte spezialisiert auf innovativen Bestandsbau. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Modernisierung, Sanierung und Revitalisierung von Eigentum und Wohnanlagen. Mit der langjährigen Erfahrung in diesem Sektor konnte sich die Fischbach-Gruppe als einer der deutschen Marktführer im Bestandsbau etablieren.

Die Stölting Gruppe plant im Zuge des Verkaufs an die Fischbach Gruppe die Erweiterung des eigenen Unternehmens im Stadtquartier Graf Bismarck. Hier investiert Stölting einen zweistelligen Millionenbetrag in einen Neubau für die Verwaltung mit 2.500 Quadratmetern und in einen Neubau mit 5.000 Quadratmetern für die Logistik.

„Durch den Verkauf der Immobilie an die Fischbach Gruppe kann Stölting die Wachstumsstrategie fortführen“, sagt Hans Mosbacher, Geschäftsführer der Stölting Service Group GmbH. „Wir freuen uns, Neubauten für die Verwaltung und die Logistik umsetzen zu können und auf zukünftige Kooperationen mit der Fischbach Gruppe.“

Die Stölting Service Group bietet Dienstleistungen für Kunden seit 1899 an und ist deutschlandweit einer der führenden Anbieter von Serviceleistungen in den Bereichen Security, Personal und Cleaning. Aktuell beschäftigt die Stölting Service Group mehr als 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 40 Standorten. Im Juni 2018 wurde das fünfgeschossige Verwaltungsgebäude für die Stölting-Hauptverwaltung am westlichen Hafenkopfbereich im Stadt­quartier Graf Bismarck auf einer Fläche von 11.200 Quadratmetern fertiggestellt und bezogen. Die Stölting Marina bietet in ihrer Hafenanlage auf etwa 10.000 Quadratmetern Fläche an fünf Hauptsteganlagen ganzjährig bis zu 60 Stamm- und 15 Gastliegeplätze für Sportboote an.