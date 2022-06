Gelsenkirchen. Wie hoch ist mein Risiko für einen Schlaganfall? Kann ich Fett- und Zuckergehalt in meiner Ernährung richtig einschätzen? Und was kann ich gegen chronische Schmerzen tun? Das Evangelische Klinikum Gelsenkirchen lädt beim Tag der offenen Tür am 18. Juni 2022 von 10;00 bis 16:00 Uhr zu einer Entdeckungsreise in den eigenen Körper und die Medizin ein. Unter dem Motto "Spielen, Staunen, Wissen. Das EVK im Herzen des Ruhrgebiets" erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit kostenlosen Gesundheits-Checks, Vorträgen zu Medizin-Themen und Führungen durch verschiedene Fachabteilungen.

„Unsere Besucherinnen und Besucher sollen das Thema Gesundheit ganz neu erfahren. Alle unsere Abteilungen und Ärzt*innen haben sich spannende Aktionen überlegt, bei denen sich unsere Gäste spielerisch mit Medizin-Themen auseinandersetzen und etwas über ihren eigenen Körper lernen können“, erklärt Olaf Walter, Geschäftsführer des Evangelischen Klinikums.

Foto: Heinz Kolb

Zum Beispiel erklärt Prof. Dr. Chris Braumann, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, in einem überdimensionalen, begehbaren Darm-Modell alles über die Entwicklung vom gutartigen Polypen hin zum bösartigen Tumor und wie man diese verhindern kann. Dr. Stephan Schmidt, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, demonstriert, wie mit einem OP-Roboter ein künstliches Knie implantiert werden kann und Dr. Ulf Laufer, Chefarzt der Klinik für Radiologie zeigt am Modell, wie sich ein verstopftes Hirn-Gefäß öffnen lässt.

Von der Blutzucker-Messung bis zum Herz-Ultraschall können die Besucherinnen und Besucher darüber hinaus zahlreiche Gesundheits-Checks durchführen lassen und verschiedene Diagnose- und Behandlungsgeräte wie Aufstehhilfen oder ein Gerät zur elektrischen Nervenstimulation für die Linderung von Schmerzen selbst ausprobieren. Bei Führungen durch einige Abteilungen können sie zudem einen Blick hinter die Kulissen des Klinikums werfen und mehr über die Behandlungsmöglichkeiten erfahren. In Vorträgen zu verschiedenen Krankheits-Themen stellen die Ärzt:innen des Evangelisches Klinikums neueste Therapiesansätze vor und laden die Teilnehmer:innen zum Austausch ein.

Der Längste Darm

Auch für die kleinen Gäste steht jede Menge Action auf dem Programm: Sie können unter anderem ihre Kuscheltiere in einer Teddyklinik untersuchen und behandeln lassen, sich auf einer Hüpfburg austoben, auf eine Torwand schießen und ein Glitzer-Tattoo bekommen.

Der Tag der offenen Tür findet am 18. Juni 2022 von 10:00 bis 16:00 Uhr draußen vor dem Evangelischen Klinikum Gelsenkirchen in der Munckelstraße statt. Wer an einem Vortrag oder einer Führung im Innenraum teilnehmen möchte, muss sich dafür am Tag der Veranstaltung an einem Info-/Anmeldestand ab 10:00 Uhr anmelden (Voraussetzung: 2G-Plus, also geimpft/genesen plus tageaktueller Test) – bitte frühzeitig, da die Personenzahl aus Hygienegründen eingeschränkt ist. Die Parkmöglichkeiten sind begrenzt, deshalb sollte die Anreise möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen.

Über das Evangelische Klinikum Gelsenkirchen

Das Evangelische Klinikum Gelsenkirchen führt mit seinen 1.030 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Einrichtung des Diakoniewerkes Gelsenkirchen und Wattenscheid jährlich ca. 18.000 stationäre und 60.000 ambulante Behandlungsmaßnahmen durch. Patientinnen und Patienten werden auf der Grundlage des christlichen Verständnisses individuell, engagiert und kompetent behandelt, gepflegt und betreut. Für das gesamte Behandlungsspektrum stehen insgesamt 445 Betten zur Verfügung, die sich auf 20 Stationen und 15 Kliniken verteilen. Als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen werden zudem Medizinerinnen und Mediziner von morgen ausgebildet.