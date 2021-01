Telefonaktion zum Bauchaortenaneurysma-Screening

Die Diagnose einer sonst unbemerkten Erkrankung

Am Montag, 18.01.21 von 13 bis 16 Uhr stehen Dr. Wilfried Heinen, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie am Sankt Marien-Hospital Buer und Priv.-Doz. Dr. Mansur Duran, Leitender Arzt der Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie am Marienhospital Gelsenkirchen und sein Team persönlich für beratende Gespräche rund um das Bauchaortenaneurysma-Screening zur Verfügung. Die Experten sind telefonisch unter 0209 172-53712 und 0209 364-423440 zu erreichen. Unter der Rufnummer 0209 172-3703 können Fragen auch in türkischer Sprache gestellt und beantwortet werden.

Ein Bauchaortenaneurysma ist eine Erweiterung der Bauchschlagader, die vor allem bei Männern im Alter zwischen 65 und 75 auftritt. Ein hoher Blutdruck und Rauchen kann das Risiko erhöhen. Es tut nicht weh und es verursacht auch sonst keine Probleme. Doch unbehandelt kann es das Leben kosten. Denn wenn ein Aneurysma platzt, kommt es zur inneren Verblutung. Nur eine sofortige Notoperation kann dann noch das Leben retten. Durch eine einfache und schmerzfreie Ultraschalluntersuchung kann die Erkrankung aber rechtzeitig festgestellt und dann auch risikoarm behandelt werden.