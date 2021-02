Telefonische Beratungsgespräche für Angehörige psychisch erkrankter Menschen

Trotz des Corona bedingten Lockdowns sind die Fachleute aus dem Elisabeth Krankenhaus und vom Nienhof e.V. weiterhin für Angehörige psychisch erkrankter Menschen da.

In der kommenden Woche stehen die Fachleute aus dem Elisabeth-Krankenhaus und des Nienhof e.V. Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen wieder am Telefon für ihre Fragen zur Verfügung.

Speziell für berufstätige Angehörige bietet das Elisabeth-Krankenhaus am Montag, dem

22. Februar 2021 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19 Uhr die Möglichkeit zur telefonischen Beratung an. Anrufer erreichen den Ansprechpartner Dieter Priebe unter der Rufnummer 0209 7003-324.

Während der Öffnungszeiten ist die Geschäftsstelle des Nienhof e.V. (www.nienhof.de) montags bis freitags zu erreichen. Hier können Termine zur Telefonberatung oder zur persönlichen Beratung vereinbart werden. Die Ansprechpartnerin, Christina Becker-Kaiser, ist unter der Rufnummer 0209 379581 für Anrufer da.