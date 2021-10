GE. Am kommenden Sonntag, 31. Oktober, endet die Sommerzeit und die dunkle Jahreszeit beginnt.

Passend dazu ist auch der Tag des Einbruchschutzes (31.Oktober 2021), an dem die Polizei Gelsenkirchen sich beteiligt.

Es ist nicht alleine der wertvolle Gegenstand, der einem bei einem Einbruch oder dem Eindringen von Fremden gestohlen wird, auch das Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden leidet bei den Betroffenen mitunter stark.

Davor will die Polizei schützen und geben Gelsenkirchenern in dieser Woche Tipps zum Einbruchschutz mit an die Hand.

Die Experten des Kriminalkommissariats, Kriminalprävention und Opferschutz freuen sich auf viele Fragen an ihren Info-Ständen - am Mittwoch, 27. Oktober 2021, im Bereich des Josef-Büscher-Platzes in Horst sowie am Samstag, 30. Oktober 2021, auf dem Marktplatz in Buer, jeweils von 9 bis 13 Uhr.