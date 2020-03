Am 11. März 2020 und am 17. März 2020 ist es in einem Mehrfamilienhaus am Fersenbruch in Gelsenkirchen-Heßler zu einem Trickdiebstahl gekommen. Mindestens ein Unbekannter verschaffte sich gegen 12:00 Uhr unter dem Vorwand, Arbeiten für eine Firma durchzuführen, Zutritt in die Wohnung und die Kellerräume eines älteren Ehepaares. Als der Senior aus dem Keller in seine Wohnung zurückkehrte, stellte er fest, dass jedes Mal ein Schmuckkasten mit verschiedenen Wertgegenständen entwendet wurde.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 180 cm bis 190 cm groß, hat eine schlanke Statur, kurze Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er blaugraue Arbeitskleidung.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8112 das Kriminalkommissariat 21 oder unter - 8240 die Kriminalwache entgegen.

Damit Sie nicht Opfer von Trickdieben werden, rät die Polizei: Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber Personen an Ihren Wohnungstüren. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Familienangehörige, Freunde, Nachbarn oder die Polizei unter 110!