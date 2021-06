Gelsenkirchen. Am kommenden Wochenende findet die zweite dezentrale und wohnortnahe Sonderimpfaktion der Stadt Gelsenkirchen in den Stadtteilen statt. Sie richtet sich vor allem an Menschen, denen es aus unterschiedlichen Gründen schwerfällt, selbst einen Impftermin zu vereinbaren. Zum Beispiel, weil sie die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, keine hausärztliche Versorgung haben oder nicht über die Mittel verfügen, einen Termin zu vereinbaren. Eine Impfung schützt die geimpften Menschen selbst und hilft so aber auch insgesamt, gegen die Ausbreitung des Virus vorzugehen.

Am Samstag, 05. Juni, und Sonntag, 06. Juni, werden in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr noch einmal an drei Standorten über 1.500 Impfdosen des Impfstoffes Johnson & Johnson verimpft.

Dieser Impfstoff schützt bereits nach nur einer Impfung vor den Folgen einer Erkrankung durch das Corona-Virus.

„Die erste Aktion am vergangenen Wochenende hat gezeigt, dass die Menschen dieses Angebot gerne annehmen, deshalb gehen wir auch diesmal wieder davon aus, dass der Impfstoff relativ schnell vergriffen sein wird. Schnell sein lohnt sich also“, so Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff.

An jedem Impfort stehen an jedem Tag 250 Impfdosen zur Verfügung.

Wer geimpft werden möchte, muss nachweisen können, in dem jeweils zugelassenen Postleitzahlengebiet zu wohnen. Deshalb muss zum Impftermin neben dem Impfpass auch unbedingt ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden.



An diesen Orten wird geimpft:

· Gesamtschule Erle, Mühlbachstraße 3, 45891 Gelsenkirchen-Erle

Termin: Samstag, 05. Juni, und Sonntag, 06. Juni 2021, 8:00 bis 18 :00 Uhr

(Impfberechtigt sind Menschen, die im PLZ-Gebiet 45892 und 45891 wohnen.)

· Gesamtschule Horst, Devensstraße 15, 45899 Gelsenkirchen-Horst

Termin: Samstag, 05. Juni, und Sonntag, 06. Juni 2021, 8:00 bis 18:00 Uhr

(Impfberechtigt sind Menschen, die im PLZ-Gebiet 45899 und 45897 wohnen.)

· Berufskolleg Königstraße, Königstraße 1, 45881 Gelsenkirchen-Schalke

Termin: Samstag, 05. Juni, und Sonntag, 06. Juni 2021, 8:00 bis 18 :00Uhr

(Impfberechtigt sind Menschen, die im PLZ-Gebiet 45881, 45889, 45888 und 45883 wohnen.)

Bislang sind in Gelsenkirchen (Stand: 02.06.) 121.618 Menschen mindestens einmal geimpft. 48.777 Menschen sind bereits vollständig geimpft.