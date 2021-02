Am Freitag, 26. Februar 2021. und Montag, 01.März.2021 sind alle Geschäftsstellen der Sparkasse Gelsenkirchen nicht nur vormittags von 08:45 - 13:00 Uhr, sondern auch nachmittags von 14:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. So soll der in der Regel höhere Kundenandrang zu Ultimo entzerrt werden.

Ab dem 02.März. gelten dann wieder die seit Ende Januar gültigen Öffnungszeiten von 08:45 bis 13:00 Uhr. Diese vorübergehende Einschränkung dient dem Gesundheitsschutz von Kunden und Mitarbeitern in der Coronakrise.

Wenn Sie eine Beratung wünschen, können Sie selbstverständlich auch jederzeit einen Nachmittagstermin in Ihrer Geschäftsstelle vereinbaren. Darüber hinaus sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganztägig telefonisch erreichbar – zu den üblichen Geschäftszeiten. Der Zugang zu einem Schrankfach ist dort nach telefonischer Vereinbarung jederzeit möglich. Und natürlich steht der SB-Service wie gewohnt zur Verfügung.

Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie haben wir den Online-Service und die telefonische Beratung stark ausgebaut. Unter der zentralen Telefonnummer 161-2060 können Sie sich auch abends bis 19:00 Uhr und samstags von 09:00 bis 13:00 Uhr mit Ihren Fragen und Aufträgen an die Sparkasse wenden. Schneller und genauso einfach ist die Nutzung des Online-Angebotes im Internet oder über die Sparkassen-App, insbesondere für die Überweisung von Geldbeträgen, das Ändern von Daueraufträgen oder die Abfrage des Kontostandes.