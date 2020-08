Seit Dienstag lässt sich beobachten, wie die neue Bemalung auf den Wänden der Unterführung auf der Bismarckstraße aufgetragen wird. Die Bismarcker SPD-Mandatsträger Nezahat Kilinc, Manfred Leichtweis (beide Rat) und Gerd Podschadly (BV-Mitte) sind begeistert und freuen sich, dass die lange geforderte Maßnahme endlich umgesetzt wird.

Zuletzt machten sich bereits Mitglieder der Tanzgruppe Trinenkamp und des SPD-Ortsvereins Bismarck gemeinsam mit der SPD OB-Kandidatin Karin Welge vor Ort ein Bild über die Schmierereien an den Wänden der Unterführung Bismarckstraße.

Die Mitglieder der Tanzgruppe Trinenkamp machten dabei deutlich, dass sie die kahlen Wände mit den hässlichen Schmierereien für indiskutabel erachten und schlagen deshalb eine von Graffiti-Künstlern ausgeführte Bemalung vor.

Anlass genug für den Bismarcker Bezirksvertreter Gerd Podschadly auf seine Aktivitäten in der Bezirksvertretung hinzuweisen: „Immer wieder fragte ich nach dem Stand der Verschönerungsarbeiten in der Bezirksvertretung nach. Die Verwaltung schlug hier ein Beteiligungsprojekt unter Einbeziehung örtlicher Schulen, interessierter Bürgerinnen und Bürger sowie eine(r)m Künstler(in) vor“, so der Bezirksverordnete.

Nezahat Kilinc und Manfred Leichtweis, SPD-Stadtverordnete für Bismarck weiter: „Mit der neuen Beleuchtung der Unterführung wurde ein erster Schritt zur Verschönerung der Situation getan, nun erfolgt endlich die gewünschte Bemalung der Wände.“