In der Menschheitsgeschichte hat es schon ´ne Menge, weitaus dramatischerer Krisenzeiten gegeben als diese, die wir nun alle leider erleben müssen! Hierin zeigt sich - sehr drastisch - wie anfällig unsere so hoch Modernen Systeme (weltweit) und ihr verzweigtes Räderwerk reagieren… :-| Vielleicht sollten wir all` das, nachdem wir es überwunden haben, als wiederholte Chance sehen, für die Zukunft ein entsprechendes Umdenken einzuleiten, um für nachfolgende Generationen, in zukünftigen Krisen diese Anfälligkeit auszuschließen, oder zumindest zu reduzierten!

Überwinden werden wir es ganz sicher! Vorausgesetzt, jeder einzelne in dieser Zeit der Krise, zeigt a) Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und andere! b) Ein gewisses Maß an Gelassenheit um Ruhe zu bewahren! c) Nächstenliebe, vor allem allen Schwächeren gegenüber vor Egoismus!