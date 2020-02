Am Montag, 24. Februar 2020, fand der traditionelle Karnevalsumzug durch Gelsenkirchen-Erle statt. Um 14:30 Uhr startete der Rosenmontagszug pünktlich auf der Willy-Brandt-Allee. Gegen 14:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Dixi-Toilette auf der Cranger Straße. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige gegen Unbekannt.

Weiterhin kam es gegen 16:00 Uhr auf der Cranger Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei der Auseinandersetzung wurde Reizgas versprüht, wodurch insgesamt drei Frauen im Alter von 16, 18 und 54 Jahren und ein 31-jähriger Mann leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden.

Bei einem 16-Jährigen aus Gelsenkirchen, der als einer der Tatverdächtigen in der Auseinandersetzung gilt, wurden ein Schlagring und ein Einhandmesser aufgefunden.

Die Polizei stellte die Gegenstände sicher und fertigt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Die polizeilichen Ermittlungen dahingehend dauern an.

Gegen einen 20-jährigen Mann aus Lüneburg wurde ebenfalls Anzeige erstattet. Er beleidigte Polizisten. Insgesamt war der Rosenmontagsumzug in diesem Jahr der Festzug mit den wenigsten polizeilichen Einsätzen.