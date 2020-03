Die Sparkasse Gelsenkirchen wird vor dem Hintergrund der Corona-Epidemie ab dem kommenden Dienstag, 24. März, 2020 ihren Geschäftsbetrieb auf zwölf Geschäftsstellen konzentrieren.

Geschlossen werden u.a. die Filiale Horst-Süd und Schaffrath. Unabhängig davon stehen alle SB-Angebote wie gewohnt an sämtlichen Standorten zur Verfügung.

Angesichts der voranschreitenden Corona-Krise ist dieser Schritt aus Sicht der Sparkasse vor allem aus zwei Gründen erforderlich: zum einen um die Gesundheit der Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, zum anderen um den wichtigen Infrastruktur-Auftrag der Sparkasse zu erfüllen. Auch nach dieser Maßnahme stehen den Gelsenkirchenern alle wesentlichen Finanzdienstleistungen zur Verfügung.

Allerdings gilt nach wie vor der Appell an die Kunden, die Geschäftsstellen nur bei nicht verschiebbaren und nicht telefonisch zu klärenden Fragen aufzusuchen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vorübergehend geschlossenen Geschäftsstellen sind weiter telefonisch erreichbar. Der Zugang zu einem Schrankfach ist dort nach telefonischer Vereinbarung möglich. Die Briefkästen für Überweisungen werden weiterhin geleert.

Auf der Homepage unter www.sparkasse-gelsenkirchen.de hält die Sparkasse ihre Kunden über alle Entwicklungen zum Thema Corona auf dem Laufenden.

Weitere aktuelle Tipps der Sparkasse zur Erledigung von Bankgeschäften in Zeiten von Corona:

Telefon und Online-Banking nutzen

Ohne Ansteckungs-Risiken lassen sich viele Bankgeschäfte über das Online-Banking oder telefonisch regeln:

So sind alle Sparkassen-Geschäftsstellen telefonisch erreichbar. Darüber hinaus bietet die Sparkasse einen zentralen Kundenservice für alltägliche Bankgeschäfte – unter der Telefonnummer 0209 161-2060 (montags bis freitags: 08:45 bis 19:00 Uhr). Das Team des Kunden-Service-Centers steht Kunden bei zahlreichen Geldgeschäften und Fragen zur Seite – von der Überweisung bis zur Einrichtung von Daueraufträgen sowie der kompetenten Beratung zum Thema Online-Banking.

SB-Service nutzen

Die Geldautomaten (GA) und SB-Center stehen wie gewohnt zur Verfügung. An GA mit Einzahlungsfunktion kann Bargeld auf das eigene Konto eingezahlt werden. Selbstbedienungs-Terminals ermöglichen zum Beispiel Überweisungen und die Einrichtung von Daueraufträgen. Eine Liste der SB-Geräte finden Sie hier.

Kontaktlos zahlen

Obwohl Bargeld nicht als Überträger unter Verdacht steht, überdenken viele Menschen zurzeit ihr Bezahlverhalten. Kontaktloses Bezahlen mit der Sparkassen-Card oder dem Smartphone ist in Gelsenkirchen nahezu flächendeckend möglich. Mit der App „Mobiles Bezahlen“ oder mit „Apple Pay“ wird der Bezahlvorgang komplett über das eigene Mobiltelefon abgewickelt. Kontaktlose Kartenzahlungen sind bis 30,00 € ohne PIN-Eingabe am Terminal, mobile Zahlungen mit Hilfe des Fingerabdrucks bzw. der Face ID am eigenen Smartphone - und damit unter besonders hygienischen Bedingungen möglich.

Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern hat sich das Kreditinstitut darüber hinaus zu einer Reihe von weiteren Maßnahmen entschlossen:

• So wird unter anderem für einen geregelten Zugang zu den Kundenhallen der Filialen und Geschäftsstellen gesorgt, um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten.

• Die Service- und Beratungscenter (SBC) in der Hauptstelle und in der Filiale Buer mit sonst erweiterten Öffnungszeiten werden ab dem 23. März vorübergehend geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärken während dieser Zeit das „Telefon-Team“ des Kunden- und Service-Centers (KSC). Das KSC ist ab dem 28. März auch samstags erreichbar (von 09:00 bis 13:00 Uhr).

• Kunden sollen die Geschäftsstellen zu den üblichen Stoßzeiten (Ultimo) am Monatsende möglichst meiden. Auch das senkt die Ansteckungsgefahr.

Programme zur Wirtschaftsförderung

Die Corona-Krise beeinträchtigt das Wirtschaftsleben erheblich. Daher legt die Bundesregierung Programme für die zusätzliche Liquiditäts- und Kreditversorgung der betroffenen Wirtschaftsunternehmen auf. Die Sparkasse wird entsprechende Programme an die Unternehmen weitergeben.

Diese Sparkassen-Filialen sind vorübergehend geschlossen:



Berger Feld

Surkampstr. 62, 45891 Gelsenkirchen

Buer-Hugo

Horster Str. 126, 45897 Gelsenkirchen

Bulmke

Hüttenstr. 59, 45888 Gelsenkirchen

Erle-Middelich

Cranger Str. 143, 45891 Gelsenkirchen

Feldmark

Feldmarkstr. 122, 45883 Gelsenkirchen

Haverkamp

Bickernstr. 115, 45889 Gelsenkirchen

Heßler

Kanzlerstr. 27a, 45883 Gelsenkirchen

Horst-Süd

Markenstr. 7, 45899 Gelsenkirchen

Schaffrath

Stegemannsweg 95, 45897 Gelsenkirchen

Schalke

Grillostr. 55, 45881 Gelsenkirchen

Scholven

Feldhauser Str. 151, 45896 Gelsenkirchen