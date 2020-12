GELSENDIENSTE bietet den Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern wieder eine komfortable und kostenfreie Abholung der ausgedienten Weihnachtsbäume an. Die Sammlung erfolgt eingeteilt nach Stadtteilen und beginnt am Donnerstag, 07. Januar 2021, in Erle, Schalke-Nord und der Resser Mark. Sie endet eine Woche später in Scholven, Hassel und Resse.

Die Termine in der Übersicht:

· Do, 07.01.2021: Erle, Resser Mark, Schalke-Nord

· Fr, 08.01.2021: Buer, Beckhausen

· Mo, 11.01.2021: Horst, Feldmark, Heßler

· Di, 12.01.2021: Schalke, Bulmke-Hüllen, Bismarck

· Mi, 13.01.2021: Ückendorf, Neustadt, Altstadt, Rotthausen

· Do, 14.01.2021: Scholven, Hassel, Resse

Die vollständig abgeschmückten Weihnachtsbäume sind am jeweiligen Sammeltag bis 6:30 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu legen. Große Bäume müssen auf eine maximale Länge von zwei Metern gekürzt werden. Das Tannengrün darf nicht in Abfallsäcken verpackt sein.

GELSENDIENSTE weist darauf hin, dass sich der Abholservice ausschließlich an Privathaushalte richtet. Gewerbebetriebe und sonstige Anlieferer können Weihnachtsbäume kostenpflichtig an den Wertstoffhöfen an der Adenauerallee 115 und der Wickingstraße 25b entsorgen.