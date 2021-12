Impfung in der Emscher-Lippe-Halle auch zum Jahreswechsel möglich. Weitere Termine im Impfzentrum für Kinder und Erwachsene werden heute am 31.Dezember. 2021 freigeschaltet

Gelsenkirchen. Ab dem 31. Dezember 2021 um 09:00 Uhr können auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen unter www.gelsenkirchen.de/impfanmeldung weitere Termine für Impfungen gegen das Coronavirus gebucht werden. Es werden dann die Termine für die Zeit vom 04. bis zum 09. Januar 2022 freigeschaltet.



Damit gibt es auch wieder freie Termine für die stark nachgefragten Angebote für Kinder unter 12 Jahren. Diese werden mit Blick auf die bald wieder beginnende Schule allerdings nur noch nachmittags zwischen 14:00 und 19:00 Uhr angeboten.

Geimpft wird zum Jahreswechsel auch an Silvester 31. Dezember. 2021 von 8:00 bis 13:00 Uhr, an Neujahr 01. Januar von 14:00 bis 19:00 Uhr und an den übrigen Tagen von 8:00 bis 19:00 Uhr. Aktuell sind für diese Tage noch Termine frei.

Wer sich ohne einen vereinbarten Termin spontan gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann dies weiterhin an den Impfbussen tun. Die jeweiligen Termine und Standorte für die kommenden Tage finden sich auf den Internetseiten der Stadt Gelsenkirchen unter www.gelsenkirchen.de/coronaimpfung.

Die Stadt Gelsenkirchen bittet alle Ungeimpften, eines dieser Angebote wahrzunehmen und sich impfen zu lassen.

Hinweis für alle Impfungen:

1. Kinder zwischen 12 und 16 Jahren können nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person geimpft werden. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren benötigen eine schriftliche Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten. Boosterimpfungen stehen für Personen unter 18 Jahren nicht zur Verfügung.

2. Eine Boosterimpfung wird frühestens drei Monate nach der zweiten Impfung verabreicht.

3. Impfungen für Kinder unter 12 Jahren sind nur im Impfzentrum nicht in den Impfbussen möglich.