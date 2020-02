Veränderung des Öffentlichen Nahverkehr der Bogestra wegen des Rosenmontagszuges in Gelsenkirchen - Erle.

So müssen von 11:45 bis ca. 19:00 Uhr die Linien 342, 381, 397 und 398 umgeleitet werden.

Bei der Straßenbahn-Linie 301 fahren von ca. 12.45 bis ca. 19:00 Uhr zwischen den Haltestellen Erle Forsthaus und Buer Rathaus/Kunstmuseum Busse statt Bahnen.

Dabei wird die Haltestelle Middelicher Straße (Fahrtrichtung Buer Rathaus) auf die Cranger Straße hinter die Einmündung der Emil-Zimmermann-Allee verlegt. In Richtung Gelsenkirchen Hbf wird die übliche Haltestelle der Linie 301 angefahren. Die Haltestelle Erlestraße wird zum Fahrbahnrand der Cranger Straße an die Haltestelle der NE-Linie 11 verlegt. Die Haltestellen Breite Straße, Erle Krankenhaus, Erle Post, Marktstraße und Friesenstraße müssen für die Dauer der Veranstaltung aufgehoben bzw. auf die Willy-Brandt-Allee verlegt werden. Im übrigen fahren die Busse die auf der Umleitungsstrecke liegenden Haltestellen der Linien 301, 342, 380 und 381 an.

Bei der Buslinie 342 können die Haltestellen Friesenstraße, Marktstraße, Heistraße und Auguststraße nicht angefahren werden. Für die Haltestelle Auguststraße wird eine Ersatzhaltestelle auf der Willy-Brandt-Allee - Höhe Emscherstraße - eingerichtet.

Bei der Buslinie 381 werden die Haltestellen Sport-Paradies, Lehenstraße, Pannhütte, Heistraße, Marktstraße und Friesenstraße aufgehoben. Für die Haltestelle Sport-Paradies wird eine Ersatzhaltestelle auf der Willy-Brandt-Allee eingerichtet. Darüber hinaus werden alle Ersatzhaltestellen auf der Willy-Brandt-Allee angefahren.

Bei der Buslinie 397 können die Haltestellen Frankampstraße, An der Gräfte, Bahnstraße, Erle Post, Marktstraße und Friesenstraße nicht angefahren werden. Für die Haltestelle Frankampstraße wird eine Ersatzhaltestelle auf der Middelicher Straße eingerichtet. Eine weitere Ersatzhaltestelle wird auf der Willy-Brandt-Allee - Höhe Emscherstraße - eingerichtet. Darüber hinaus werden alle auf der Umleitungsstrecke liegenden Haltestellen angefahren.

Bei der Buslinie 398 entfällt die Haltestelle Erle Post. Die Haltestelle Marktstraße wird auf die Frankampstraße in Höhe der Oststraße (am Supermarkt) verlegt. Es werden alle auf der Umleitungsstrecke liegenden Haltestellen mitangefahren. Aufgrund der Aufstellung der Festwagen auf einem Teil der Willy-Brandt-Allee muss in der Zeit von 11.45 bis ca. 14.30 Uhr auch die Haltestelle Emschermulde aufgehoben sowie die Haltestelle GAFÖG auf die Willy-Brandt-Allee in Höhe der Einmündung Auguststraße verlegt werden. Für die Dauer der Umleitungen wird an der Haltestelle Erle Forsthaus der Haltebereich der Busse (Linienverkehr und Einsatzwagen) an den Fahrbahnrand verlegt.

Aufgrund der erwarteten hohen Nachfrage werden auf den Linien 301, 381 und 398 zeitweise zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt.

Quelle: Bogestra