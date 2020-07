Wer träumt nicht davon, seine zukünftige Chefin bei einer Currywurst kennen zu lernen? Oder mit Gleichgesinnten über die täglichen Themen zu fachsimpeln? Kurz vor Eröffnung der niegelnagel neuen Belia Seniorenresidenz in Gelsenkirchen-Horst veranstalten die Einrichtung am Freitag. 30. Juli. 2020 in der Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr an der Rennbahn 15, in den Gelsenkirchener Stadtteil Horst ein.

Die neue Einrichtungsleiterin freut auf ein persönliches Zusammentreffen mit Interessierte, Bewerber/innen und alle, die einfach mal gucken kommen möchten.

Zusammen mit der Belia Seniorenresidenz Schalke möchte als etabliertes Bestandshaus ebenfalls Interesse wecken und steht für Fragen zur Verfügung.

Egal ob Quereinsteiger oder langjähriger Branchenkenner:

Also: Ihr möchtet Senioren ein liebevolles Zuhause mit Zuwendung und professioneller Pflege bieten? Dann seid ihr richtig bei uns in Gelsenkirchen!

Es erwartet sie am Freitag. 30. Juli. 2020.

- die Seniorenresidenz Horst bei einem Hausrundgang mit Pflegeprofis besichtigen

- mit der Seniorenresidenz Schalke deine Erfahrungen austauschen

- das Belia-Konzept für Horst kennen lernen

- Deine zukünftigen Kolleginnen entdecken

- ehrliche Ruhrpott Küche genießen

Seid ihr dabei? Wir freuen uns, Dich am 30. Juli in Gelsenkirchen-Horst als unseren Gast begrüßen zu dürfen.