Wertstoffhöfe bleiben ab sofort geschlossen

Ab Montag, 23. März 2020, bleiben die Wertstoffhöfe an der Adenauerallee 115 in Erle und der Wickingstraße 25b in Ückendorf bis auf Weiteres geschlossen.

Gelsendienste bittet um Verständnis, dass der Schutz der Gesundheit sowohl von Anlieferern als auch der eigenen Mitarbeiter sowie die Sicherstellung dringend erforderlicher betrieblicher Abläufe nur auf diese Weise zu gewährleisten ist.

Zugleich verweist das Unternehmen darauf, dass die Müllabfuhr und der Sperrmüllservice weiterhin planmäßig erfolgen und für die Entsorgung von Abfällen zudem zahlreiche weitere Möglichkeiten bestehen.

Hotline für die Entsorgung

von Problemabfällen

Falls Schad- und Gefahrstoffe oder hygienisch problematische Abfälle dringend entsorgt werden müssen, bittet Gelsendienste um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0209/954-20 (Mo-Fr, 8-18 Uhr) oder per E-Mail an info@gelsendienste.de.

Depotcontainer

nicht überfüllen

Für die Entsorgung von Altpapier, Altglas und Altkleidern stehen im gesamten Stadtgebiet eine Vielzahl von Depotcontainern zur Verfügung. Falls diese trotz der regelmäßigen Leerung voll sein sollten, bittet Gelsendienste darum, die Behälter an einem anderen Standort zu nutzen. Auf keinen Fall dürfen Abfälle neben oder auf den Behältern abgestellt werden. Hierdurch würde die zumeist per Kranfahrzeug erfolgende Sammlung massiv behindert. Bei der Entsorgung von Altpapier sind insbesondere größere Kartons so zu zerkleinern, dass möglichst viel Material in die Container passt und der Einwurf nicht verstopft wird.

Abholservice für Sperrmüll

und Elektrogroßgeräte

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Elektrogroßgeräten wird auf den kostenlosen Abholservice verwiesen. Unter der Rufnummer 0209/954-4777 (Mo-Fr, 8-18 Uhr) oder online unter www.gelsendienste.de/terminvereinbarung kann eine Abholung terminiert werden. Aufgrund der derzeit sehr hohen Nachfrage ist momentan jedoch mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Abfallbehälter für die

Entsorgung zu Hause

Unter www.gelsendienste.de/bestellung können bei Bedarf weitere Tonnen für Restmüll, Bioabfall und Altpapier bestellt werden. Gelsendienste bittet um Verständnis, dass die Auslieferung der grauen und braunen Tonnen Priorität hat. Zudem weist das Unternehmen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass bei der Müllabfuhr nur das in den geschlossenen Behältern gesammelte Material abgefahren wird. Neben oder auf die Behälter gestellte Abfälle können schon rein aus logistischen Gründen nicht mitgenommen werden.

Entsorgung von Grünabfällen

über die braune Tonne

Gelsendienste ist bewusst, dass derzeit bei Arbeiten in den Gärten eine große Menge an Grünschnitt anfällt. Falls Grünabfälle nicht über eine Biotonne entsorgt werden können, bittet das Unternehmen um Verständnis, dass diese vorerst auf den eigenen Grundstücken zu lagern sind.

Containerdienst für

größere Abfallmengen

Für die Entsorgung größerer Mengen an Abfällen steht wie gewohnt der Gelsendienste Containerdienst zur Verfügung. Anfragen können unter der Rufnummer 0209/954-4240 (Mo–Fr, 6:30–15:30 Uhr, Fr 6:30–14:30 Uhr) oder per E-Mail an die Adresse containerdienst@gelsendienste.de gestellt werden.

Quelle: Verlag Familienpost