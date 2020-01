Aufgrund eines technischen Defekts wurde in der vergangenen Woche 13.bis 17. Januar 2020 die betreffende Anlage im Werk Scholven präventiv heruntergefahren.

Die Sicherheitssysteme reagierten wie vorgesehen; das überschüssige Gas wurde über eine Fackel verbrannt. Für einen Zeitraum von rund zwei Stunden war die Fackel auch aufgrund der Witterungsverhältnisse in weiten Teilen des Ruhrgebiets sichtbar.



Die PB bedauern die Unannehmlichkeiten vor allem für die direkten Nachbarn.



Nach erfolgreich abgeschlossener Reparatur wird diese Anlage nun wieder in Betrieb genommen.

In diesem Zuge kann es in den nächsten Tagen zeitweise zu Fackelschein und Geräuschentwicklung kommen.

Die Kolleginnen und Kollegen im Werk setzen alles daran, die Belästigungen für die Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten.

BP ist zuversichtlich, dass die Anlage zum Wochenende wieder im Normalbetrieb ist.

Bei Fragen rund um mögliche Geruchs- oder Geräuschbelästigungen stehen ihnen die Mitarbeiter des Raffinerie-Umwelttelefons rund um die Uhr zur Verfügung.

Die Telefonnummer lautet: 0209 366-35 88.