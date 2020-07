Im Alter von 75 Jahren verstarb am Sonntag. 12. Juli. 2020 der in Eindhoven geborene Fußballprofi Wim Suurbier, der im Juni dieses Jahres einen Schlaganfall erlitten hat.



Wim Suurbier ist am 16. Januar 1945 in Eindhoven geboren und Spielte bereits in den Jugendmannschaften von Ajax Amsterdam, ehe er 1964/65 in den Profikader des Vereins rutschte.

Seine erfolgreichste Zeit mit dem Amsterdamer Traditionsverein wurde die Zeit zwischen 1970 und 1973.

Das Team wurde dreimal Liga - Champion (1970, 1972,1973) und dreifacher Pokalsieger (1971 – 1973).

Außerdem gewann man erstmals den Europapokal der Landesmeister. Dieser Erfolg wurde 1972 und 1973 verteidigt.

Mit den Triumphen im UEFA Super Cup und Weltpokal wurde 1972 das internationale Triple gewonnen.

In allen Endspielen um den Europapokal, der späteren UEFA-Champions-League, stand Suurbier auf dem Platz und absolvierte jeweils die vollen 90 Minuten.

In der Saison 1977/1978 wechselte Wim Suurbier zum Bundesligisten FC Schalke 04, er kam allerdings erst am 13. Spieltag der Saison 1977/78 im Heimspiel gegen den Hamburger SV das 2:2 Endete zum ersten Einsatz für die „Königsblauen“.

Für die Königsblauen bestritt der Rechtsverteidiger 15 Pflichtspiele, davon zwölf in der Bundesliga und drei im DFB-Pokal.

Für die niederländische Nationalmannschaft absolvierte Suurbier 60 Länderspiele. Mit der „Elftal“ verlor er bei der Weltmeisterschaft 1974 das Finale gegen Deutschland mit 1:2, vier Jahre später unterlagen die Niederlande im Endspiel Argentinien mit 1:3 nach Verlängerung.

Suurbier wurde in der Partie gegen die Südamerikaner in der 73. Minute eingewechselt – er war damit der erste S04-Profi, der in einem WM-Finale auf dem Rasen stand.

Im Sommer 1978 wechselte Suurbier von Gelsenkirchen nach Frankreich zum FC Metz. Des Weiteren lief der Rechtsverteidiger für die Los Angeles Aztecs, Sparta Rotterdam und San Jose Clash auf.

Der FC Schalke 04 wird Wim Suurbier stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Quelle: Wikipedia Wim Suurbier und fcschalke.de