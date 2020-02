Am morgigen Freitag. 28. Februar. 2020 findet in der Zeit von 8:00 bis 13:00 Uhr der Wochenmarkt auf dem Ilse - Kibgis - Platz auf dem ehemaligen Marktplatz Horst - Süd statt.

Auch wenn nur noch drei Händler sich Woche für Wochen die Beine im Leib stehen, denn ohne Kunden nix los.

Also liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht nur über alle Schimpfen oder alles schlecht Reden, sondern den Markt beleben.

Wenn sie sich nur eine paar Äpfel, Salat, Eier, Kartoffel oder was es sonst noch gibt Kaufen, dann beleben sie schon diesen Markt und andere Händler kommen wieder zurück.