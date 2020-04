Gelsenkirchen steht zusammen und zeigt sich solidarisch! Und hilft daher auch dem Einzelhandel, der Gastronomie und weiteren Dienstleistern. Unter dem Motto „#supportyourlocals – Gelsenkirchen solidarisch“ gibt es auf der städtischen Internetseite www.gelsenkirchen.de/supportyourlocals ab sofort eine Übersicht der Angebote von Geschäften, die wegen der Corona-Krise nicht öffnen dürfen, aber Liefer- und Abholdienste und sonstigen Service anbieten. Damit bündelt die Stadt die vielen Hinweise, die es schon jetzt in den Sozialen Medien gibt, übersichtlich an zentraler Stelle und ist zugleich Anlaufstelle für die Gewerbetreibenden, denn sie können ihre Angebote dort aufnehmen lassen unter info@stadtmarketing.de.



Die Plattform wird ständig erweitert – auch um Informationen rund um kulturelle Initiativen und Aktivitäten von Einzelhändlern und Gastronomen in den einzelnen Stadtteilen.

„Es muss nicht immer der große Versandhändler aus dem Internet sein. Vor Ort ist so ziemlich alles erhältlich. Das kostet manchmal ein wenig Mühe, lohnt sich aber für unsere Stadt“, so Wirtschaftsförderungsdezernent Dr. Christopher Schmitt über das gemeinsame Projekt von Stadt und Stadtmarketing-Gesellschaft (SMG).

Markus Schwardtmann, SMG-Geschäftsführer, setzt auf die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener: „Wir alle wollen auch nach Corona gerne in Gelsenkirchen leben. Den Laden um die Ecke, das Eis-Café, die Gaststätte im Viertel und auch all die Kulturangebote wollen wir nicht missen. Sie alle brauchen uns jetzt als Kundinnen und Kunden, und wir brauchen sie.“

www.gelsenkirchen.de/supportyourlocals

Quelle: Stadt Gelsenkirchen