Gelsenkirchen. Aufgrund der ab Freitag, 20. August 2021, in Kraft tretenden Coronaschutzverordnung des Landes NRW wird die ZOOM Erlebniswelt die Tierhäuser erneut schließen. Das ELE Tropenparadies in der Erlebniswelt Asien sowie das ELE Dschungel Abenteuer in der Erlebniswelt Afrika sind ab diesem Freitag nicht mehr zugänglich.

Für das ELE Dschungel Abenteuer in der Erlebniswelt Afrika gibt es einen barrierefreien Umgehungsweg. Der Weg um das ELE Tropenparadies in der Erlebniswelt Asien ist nicht barrierefrei, sondern nur über eine Treppe zu umgehen.

ZOOM Erlebniswelt ELE Tropenparadies außen

Foto: ZOOM Erlebniswelt

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Tageseintrittskarten für die ZOOM Erlebniswelt sind ausschließlich im Onlineshop zu erwerben, die Tageskassen sind bis auf Weiteres geschlossen. Derzeit ist der Einlass in die ZOOM Erlebniswelt ohne Terminreservierung möglich. Das Vorzeigen eines Nachweises (geimpft, genesen, getestet) ist für den Einlass nicht notwendig.

ELE Tropenparadies innen

Foto: ZOOM Erlebniswelt

Maskenpflicht besteht weiterhin in allen geschlossenen Räumen (z.B. ZOOM Shop, sanitäre Anlagen), aber auch überall dort, wo ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. In Warteschlangen und Anstellbereichen (z.B. beim Einlass) muss ebenfalls eine medizinische Maske getragen werden.