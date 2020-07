Die Corona Pandemie hat einige Wochen das Normale Leben außer Betrieb gesetzt, drunter haben am meisten Kinder- und Jugendliche gelitten, sie waren in Häusliche Quarantäne und mussten auf vieles verzichten.

Vor allem mussten sie auf ihren geliebten Mannschaftssport den Fußball in ihren Vereinen gemeinsam mit Freunden Verzichten.

Jetzt soll es allmählich wieder losgehen.

Der BV Horst – Süd lädt alle Fußballbegeisterten, die den Mannschaftsport lieben, zum Training und Spielen nach den Sommerferien nach den Sommerferien in ehrwürdige Fürstenbergstadion an die Fischerstraße 35 ein.

Michael Haben, Jugendtrainer beim BV, sucht begeisterte Spieler der Jahrgangs 2007/2008, die im Horster Fürstenbergstadion ihre Leidenschaft für den Fußball ausleben wollen.

Wer Lust hat, meldet sich bitte bei Michael Haben unter Telefon 01577 – 4639845.

Jugendtrainer gesucht

Außerdem sucht der BV Horst – Süd einen Jugendtrainer, der gerne im Jugendbereich tätig sein möchte und Spaß daran hat, junge Leute zu motivieren, und mit Herzblut bei der Sache ist.

Wer also Interessiert ist meldet sich bitte ebenfalls bei Michael Haben unter der oben angegebenen Telefonnummer.