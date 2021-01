Aufgrund des kritischen Infektionsgeschehens in Deutschland hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen festgelegt, dass der Präsenzunterricht in der Zeit vom 11.Januar 2021 bis einschließlich 31. Januar 2021 ausgesetzt wird.

Daraus resultiert, dass es bis Ende Januar 2021 nicht möglich ist, Kinder an weiterführenden allgemeinbildenden öffentlichen Schulen für die Aufnahme in Klasse fünf zum Schuljahr 2021/2022 anzumelden. Die Schulgebäude sind in diesem Zeitraum nicht für den Publikumsverkehr geöffnet.

Alle betroffenen Eltern werden daher gebeten, auf telefonische Nachfragen oder persönliche Vorsprachen in den Schulen vorübergehend zu verzichten.

So schnell wie möglich werden auf der städtischen Homepage und den Internetauftritten der weiterführenden Schulen konkrete Informationen zum formalen und zeitlichen Ablauf des diesjährigen Anmeldeverfahrens – unter Berücksichtigung der ab Februar 2021 geltenden Vorgaben des Schulministeriums – veröffentlicht.