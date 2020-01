In der Sitzung der Bezirksvertretung Gelsenkirchen – West am Dienstag. 14. Januar. 2019 ab 16:00 Uhr im Rittersaal von Schloss geht es unter Punkt 4 um „Zustand der Trauerhalle auf dem Friedhof Horst-Süd“.

Viele Horster Bürgerinnen des Stadtteils Horst haben sich bei dem Seniorenvertreter/ Nachbarschaftsstifter aus Horst Heinz Kolb über den Zustand der Trauerhalle auf dem Horster Süd Friedhof beschwert.

Vorfeld hatte der Seniorenvertreter bereits mit der SPD – Bezirksverordneten aus Horst – Süd Frau Meier über den Zustand gesprochen, die bestätigte das sie selbst schon von der Behindertentoilette einen losen Toilettensitz entfernt hat, da Behinderte sich an einem Tag als sie auf dem Friedhof war Beschwert haben, das dieser neben der Toilette stand.

Der Seniorenvertreter der sich 2010 bei seiner Qualifikation zum Seniorenvertreter/Nachbarschaftsstifter sich auf seine Agenda, die jeder schreiben muss, der SENA werden will, und sich auch danach richten muss geschrieben hat, das er sich um die Probleme der Menschen im Stadtteil (REGE- Bezirk) kümmert.

Herr Kolb schaute sich die Trauerhalle von außen an, und Schlug die Hände über den Kopf. Wie konnte GELSENDIENSTE diese Halle verwahrlosen lassen.

Darauf schrieb er an den Betriebsleiter von GELSENDIENSTE auf dessen Antwort er immer noch Wartet, er hat noch nicht einmal eine Bestätigung des Herrn Ulrich W. Husemann erhalten.

Eine Abschrift des Schreibens ging Manfred Rose Vorsitzender des Betriebsausschuss GELSENDIENSTE sowie Herrn Olaf Bier 1. Stv. Ausschussvorsitzender und Herrn Lutz Dworzak alle SPD – Stadtverordnete.

Herr Rose und Herr Bier wollen sich im Betriebsausschuss kümmern, auch habe ich erfahren das der Vorsitzende der SPD- Fraktion im Bezirks – West dieses auf die Tagesordnung für die Sitzung am 14. Januar 2020 setzen ließ.

Man kann wie das Hornbergerschießen gespannt sein was die Herren der Mächte den Politikern in der Sitzung erzählen und wann die Betonsanierung der Pfeiler und der dazu gehörige Farbanstrich in Angriff genommen wird.

In diesem Sinne Glück auf!